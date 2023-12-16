Altın fiyatları, Fed’in faiz indirimi beklentileri ve yatırımcıların güvenli liman arayışlarıyla birlikte pozitif bir seyir izliyor. Spot...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında ulu çınarları ve engelli bireyleri ağırladı. Bu özel...
CHP’li Eski Milletvekili Atilla Kart’ın, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 2017 Anayasa değişikliği referandumunda mühürsüz oyları geçerli saymasına...
Apple’ın, yeni iPhone 15 ve 15 Pro modellerinin tanıtımıyla birlikte Lightning bağlantısını terk edeceği haberleri sonunda doğrulandı....