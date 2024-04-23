İstanbul’da Rüşvet Skandalı Vergi Memurları Suçüstü Yakalandı

Vergi Borcu Bahanesiyle Rüşvet Talebi

İstanbul’da vergi borcu olan bir mükellef, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak vergi dairesinde görevli bir vergi uzmanı ile icra memuru hakkında suç duyurusunda bulundu. Mağdur, vergi uzmanı ve icra memurunun, borcu nedeniyle hesaplarına bloke konulacağını iddia ederek rüşvet istediklerini öne sürdü.

Soruşturma Başlatıldı

Mağdurun suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili detaylı bir çalışma başlattı.

Paralar Elde Değişti, Şüpheliler Yakalandı

Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin mağdura önce 20 bin lira, ardından da 40 bin lira talep ettikleri tespit edildi. Şüpheliler, 5 Nisan’da mağdurun iş yerine giderek paraları elden teslim aldı. Ancak, paraları alır almaz polis ekipleri tarafından gözaltına alındılar.

Ele Geçirilen Deliller

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 2 cep telefonu, seri numaraları önceden alınan 5 bin lira ve soruşturmaya konu olan 10 bin lira olmak üzere toplam 15 bin lira nakit para, ayrıca 1 sarı zarf içinde lastikli desteler halinde toplam 11 bin 820 lira ve 200 dolar nakit para ele geçirildi.

Tutuklanma Kararı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanma kararı verilen 2 kişi, cezaevine gönderildi.