Eskişehir’de Bir Genç Eski Sevgilisiyle Oturduğu Bankı Çaldı

Eskişehir’de yaşanan ilginç bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir genç, ayrıldığı sevgilisiyle oturduğu belediyeye ait bir bankı evine götürdü.

Sosyal Medyada Paylaşım ve Tepkiler

Genç, bankı evine götürdüğü anın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve “Beraber oturduk diye bankı çaldım, ben mi sevmedim” notunu ekledi. Bu paylaşım kısa sürede dikkat çekti ve geniş bir tepkiyle karşılandı.

Belediyeden Cevap

Tepebaşı Belediyesi, gençten gelen bu paylaşıma cevap vererek, “Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız” şeklinde bir çağrıda bulundu. Belediyenin bu tavrı da sosyal medyada geniş bir şekilde konuşuldu.