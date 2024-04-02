Erden Timur eşi kimdir? Kaç çocuğu var? Erden Timur kimdir kaç yaşında?

Erden Timur, Türk iş insanı ve avukattır. Galatasaray’ın yönetim kurulu başkanvekili olarak da bilinir. Kendisi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için özgeçmişini inceleyelim:

Erden Timur kimdir?

Erden Timur, Türk avukat ve iş insanı olarak tanınır. 16 Kasım 1981’de Mersin’de doğmuştur ve 2024 yılı itibarıyla 42 yaşındadır. Eğitim hayatını Tarsus Amerikan Koleji’nde tamamlamış ve ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ayrıca, ekonomi alanında eğitim almak için Londra Ekonomi Okulu’nda da bulunmuştur.

Meslek hayatında önemli başarılar elde etmiştir. Timur, Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ve Nef şirketlerinin kurucusudur. Ayrıca, Galatasaray Sportif A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmaktadır. Bu göreve 11 Haziran 2022’de atanmıştır.

Erden Timur’un serveti, Forbes’un 2020 verilerine göre 400 milyon doları aşarak Türkiye’nin en zengin 100 kişisi arasında yer almaktadır. Nef’in kuruluşundan beri şirketin dağıtılabilir kârının en az %51’ini toplumsal fayda sağlayacak işlerde kullanma prensibini benimsemiştir.

Erden Timur eşi kimdir? Kaç çocuğu var?

Özel yaşamı Üniversiteden sınıf arkadaşı Emine Timur ile evli olan Erden Timur, Ala Bade adında bir kız ve Yusuf Kenan adında bir erkek çocuk babasıdır.

Özel hayatına gelince, Erden Timur evlidir ve 2 çocuk babasıdır.