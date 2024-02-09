Google’dan önemli duyuru: Bu uygulama artık paralı…

Google, yapay zeka sohbet robotu Bard’ı “Gemini” olarak yeniden adlandırarak yeni bir döneme başlıyor. Yeni sürüm olan “Gemini Advanced” için ücretli abonelik başlatıldı. Google’ın yaptığı açıklamada, Bard’ın geçen yıl piyasaya sürülmesinden bu yana birçok kullanıcının iş görüşmelerine hazırlanmak, kodlarda hata ayıklamak, yeni iş fikirleri için beyin fırtınası yapmak veya görüntüler oluşturmak için kullandığına dikkat çekildi. Artık Bard’ın yerine “Gemini” adının kullanılacağı belirtildi ve Gemini ile 40’tan fazla dilde, 230’dan fazla ülke ve bölgede sohbet edilebileceği ifade edildi. Google AI’nın yeni özellikleriyle kolayca ortak çalışma yapılmasına yardımcı olmak için “Gemini Advanced” ile bir mobil uygulamanın kullanıma sunulduğu aktarıldı. Gemini Advanced’in aylık 19,99 dolar karşılığında kullanılabileceği ve 2 aylık ücretsiz deneme süresi sunulacağı açıklandı. Bu planın, Google AI’nın son gelişmelerinin yanı sıra mevcut Google One Premium planının tüm avantajlarını da sunacağı belirtildi. AI Premium abonelerinin yakında Gemini’yi Gmail, Dokümanlar, Slaytlar, E-Tablolar gibi Google hizmetlerinde de kullanabileceği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, Android ve iOS’ta Google uygulamasında yeni bir uygulamayla Gemini ve Gemini Advanced için yeni bir mobil deneyim sunulacağı ifade edildi, böylece kullanıcılar telefonlarından da çeşitli işlemleri kolayca yapabilecekler.

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