Film Mirasım Projesi, 977 Filmle Kültürel Mirası Dijital Ortama Taşıdı!

Elbette, Film Mirasım projesiyle ilgili bir yazı oluşturabilirim:

Türkiye’nin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma amacı güden “Film Mirasım” internet sitesi, son bir yılda 977 filmi dijital platformda erişime açtı.

Çalışma, filmleri tarihleri ve içerikleri doğrultusunda altı ayrı bölüm altında topladı: “1895-1918”, “1918-1938”, “1938-1950”, “1950-1960”, “1960 sonrası” ve “diğer”. Bu filmlerin açıklamaları ise Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Özellikle nitrat tabanlı filmler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Merkezi tarafından dijital platforma aktarıldı.

Web sitesinin bir yıl önce erişime açılmasının ardından, şu anda farklı dönemlere ait 977 film bulunmakta. Bunlar arasında “1895-1918” dönemine ait 71, “1918-1938” dönemine ait 130, “1938-1950” dönemine ait 196, “1950-1960” dönemine ait 230 ve “1960 sonrası”na ait 261 görüntü mevcut. Ayrıca “diğer” kategorisi altında da 89 film bulunuyor.

Arşiv, tarihi belgesel niteliğindeki görüntülerin yanı sıra Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine, fabrika işleyişinden şenliklere, spor etkinliklerinden siyasi konuşmalara kadar geniş bir yelpazede içerik sunuyor. Enver Paşa’nın katıldığı fabrika açılışı, şenliklerde düzenlenen gösteriler, Sultanahmet Mitingleri, 1. Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşı’ndan kesitler gibi önemli tarihi olaylara ait videolar da bu arşivde bulunuyor.

Özellikle, Atatürk’ün Meclis konuşmaları, yurt ziyaretleri, yabancı heyetleri kabulü ve cenaze töreni gibi özel anlara ait görüntüler, Türkiye’nin tarihine ışık tutan önemli belgeler olarak bu arşivde yer alıyor.