Güncel Altın Fiyatları: Bugün Gram ve Çeyrek Altın Değerleri – 15 Aralık 2023

Altın fiyatları, Fed’in faiz indirimi beklentileri ve yatırımcıların güvenli liman arayışlarıyla birlikte pozitif bir seyir izliyor. Spot piyasada ons başına fiyatlar %0.02’lik bir artışla 2.036,64 dolara çıkarak, haftalık bazda %1.6 değer kazandı. ABD’deki altın vadeli işlemlerinde ise %0.3’lük bir artışla 2,050 dolara ulaşıldı.

Gram altın, 1.887 TL alış ve 1.903 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Geçen haftaya göre 38 TL’lik bir artış göstererek, yatırımcıların ilgisini çekiyor. 10 gram altın ise 19.030 TL’den alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 3.164 TL alış ve 3.228 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Değerli Cumhuriyet altını, 13.021 TL alış ve 13.125 TL satışla yatırımcıların dikkatini çekiyor; bu altın türünde de önemli bir değer artışı yaşanıyor. Yarım altın, 6.329 TL alış ve 6.458 TL satışla işlem görürken, tam altın ve Reşat altın da benzer şekilde değer kazanma trendinde.