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KOÇ BURCU YORUMU
Merhaba! Bugün Koç burcunu bekleyen enerjiler, kararlılıkla ilerlemek için uygun bir dönemi işaret ediyor. Projelerinizi hayata geçirmek ve hedeflerinize odaklanmak için ideal bir zaman dilimindesiniz. Aynı zamanda, duygusal anlamda da dengeli olmaya ve ilişkilerde daha anlayışlı olmaya çalışmalısınız. Kendinize olan güveninizi yitirmeden, disiplinli bir şekilde ilerlemeye devam edebilirsiniz. Hayatınızdaki değişikliklere açık olun ve kendinizi geliştirmek için fırsatları değerlendirin. Tutkularınızı ve hayallerinizi takip etmekten çekinmeyin. Keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle!

BOĞA BURCU YORUMU
Merhaba! Bugün Boğa burcunu bekleyen enerjiler iş ve kariyer konularında odaklanmanıza ve hedeflerinize doğru ilerlemenize destek olabilir. Sabırlı ve kararlı yaklaşımlarınız sayesinde zorlukları aşabilir, projelerinizi ileriye taşıyabilirsiniz. İletişim becerilerinizi kullanarak çevrenizdeki insanlarla daha iyi anlaşabilir, işbirliklerinde bulunabilirsiniz. Ayrıca bugün, stres ve endişelerinizden uzaklaşarak kendinize zaman ayırmak da size iyi gelebilir. Enerjinizi dengede tutmaya özen göstermelisiniz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle!

İKİZLER BURCU YORUMU
Merhaba! Bugün, İkizler burcu için iletişim becerilerinizin ve zekanızın ön plana çıkacağı bir gün olabilir. Kendinizi ifade etmek konusunda daha cesur ve etkili olabilirsiniz. Fikirlerinizi paylaşmak ve başkalarıyla iletişim kurmak için uygun bir gün olabilir. Ancak, aşırı dikkatsizlikten kaçınmalı ve özellikle sözlü veya yazılı iletişimde hassas olmalısınız. Enerjinizi olumlu ve yapıcı şekilde kullanarak bugünü verimli bir şekilde geçirebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün duygusal olarak hassas olabilirsiniz, sevgili Yengeç. İçsel dünyanızda biraz kararsızlık hissedebilirsiniz ve belirsizlikler sizi rahatsız edebilir. Ancak, kendinize zaman ayırarak duygularınızı anlamaya çalışın ve iç huzuru bulmak için kendinize şefkat gösterin. İlişkilerinizde de iletişim konusunda dikkatli olmanız gerekebilir. Partnerinizle daha anlayışlı ve sabırlı olmaya çalışın. Bugün iş ve kariyer konularında da dikkatli olmalı, dengeli bir şekilde ilerlemeye gayret etmelisiniz. Eğer karar verme aşamasındaysanız, acele etmeden düşünüp en doğru seçeneği belirlemeye çalışın. Aşk hayatınızda, romantik ve sevgi dolu bir gün geçirebilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün, Aslan burcuna mensup olanlar için duygusal anlamda hareketli bir gün olabilir. İletişim sorunları yaşayabilir, önemli konularda yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz ancak sabırlı ve anlayışlı bir tutum sergileyerek bu durumların üstesinden gelebilirsiniz. Bugün, özellikle sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Spor yaparak stresinizi atabilirsiniz. İş hayatında ise sabırlı ve kararlı bir şekilde ilerlemeye devam edebilirsiniz, başarılı olacaksınız.

BAŞAK BURCU YORUMU
Merhaba! Bugün, Başak burcu insanlarının detaycı ve pratik zekalarını kullanarak çözüm odaklı projelere odaklanabilecekleri bir gün olabilir. Hem iş hem de ilişkilerinde detaylara dikkat etmeleri ve iletişimlerinde nazik olmaları önemli olacaktır. Sağlık konularında da kendilerine özen göstermeleri gerekebilir. Her zamankinden daha dikkatli ve sabırlı olmaları, günün enerjisinden en iyi şekilde faydalanmalarına yardımcı olacaktır. Umarım bugün için verdiğim bu ipuçları size yardımcı olur!

TERAZİ BURCU YORUMU
Merhaba! Bugün Terazi burcunun insanları için ilişkilerde denge ve uyum arayışlarınız ön planda olabilir. İletişim konularında daha dikkatli olmanız gerekebilir, çünkü karşı tarafı yanlış anlama ihtimaliniz yüksek olabilir. Bugün kendinize zaman ayırarak içsel dengeyi sağlamak ve derin düşüncelere dalış yapmak da faydalı olabilir. Sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek ve onlarla anlamlı konuşmalar yapmak da bugün size iyi gelebilir. Enerjinizi pozitif ve yapıcı yönde kullanarak bugünü keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Umarım bugünkü burç yorumunuz size yol gösterici olur.

AKREP BURCU YORUMU
Tabii ki! Bugün Akrep burcunun insanları için duygusal bağlılıkların ön planda olabileceği bir gün olabilir. İlişkilerde derin duygular hissedebilir, güçlü bağlar kurabilirsiniz. Duygusal konularda sezgilerinize güvenebilir, içsel yolculuklara çıkabilirsiniz. Ancak, karşılaşacağınız bazı zorluklar sizi huzursuz edebilir. Olumlu düşünmeye özen göstermek, sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Sağlık konularına dikkat etmekte fayda var, güçlü ve sağlıklı kalmanız önemli olacak. Bugün, kendinize ve duygularınıza zaman ayırmak sizin için faydalı olabilir.

YAY BURCU YORUMU
Merhaba! Bugün, Yay burcu için iletişim konularına odaklanmanın önemli olduğu bir gün olabilir. Duygularınızı açıkça ifade etmek ve iletişim becerilerinizi geliştirmek için fırsatlarla dolu bir gün olabilir. Ayrıca, planlarınızı netleştirmek ve hedeflerinize odaklanmak için de uygun bir zamandasınız. Bugün, duygusal dengeyi sağlamak ve ilişkilerinizi güçlendirmek adına çaba sarfetmeniz gerekebilir. Olumlu ve iyimser bir tutumla yaklaştığınız takdirde, bugünü verimli şekilde değerlendirebilirsiniz. Umarım bugün sizin için harika geçer!

OĞLAK BURCU YORUMU
Merhaba! Bugün finansal konularda dikkatli olmanız gerekebilir. Beklenmedik harcamalara karşı tedbirli olmanızda fayda var. Ayrıca iş hayatında sağlam adımlar atmak ve hedeflerinize bir adım daha yaklaşmak için uygun bir gün olabilir. Sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek de size iyi gelebilir. Belirli konularda sabır ve özveri göstererek daha olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Şans size gülebilir, bol şans!

KOVA BURCU YORUMU
Bugün, pek çok fırsat ve olasılıklarla karşılaşabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ve özgünlüğünüzü ortaya koymak için harika bir gün olabilir. Ancak, ani duygusal tepkilerden kaçınmalı ve kararlarınızı dikkatli bir şekilde vermeye özen göstermelisiniz. Keyifli bir gün geçirmenizi ve içsel dengenizi korumanızı dilerim.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün duygularınızı daha fazla dışa vurmak isteyebilirsiniz. İletişim konularında daha dikkatli olmalı ve karşınızdakini anlamaya çalışmalısınız. Özellikle ailevi konularda hassas olabilirsiniz. Sevdiklerinizle duygusal anlamda daha derin bağlar kurabilirsiniz. İyi bir dinleyici olmak size bugün fayda sağlayacaktır. Kişisel gelişiminize odaklanmak için güzel bir gün olabilir.

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2 Fenarbahçe Fenarbahçe 36 61 93
3 Trabzonspor Trabzonspor 36 16 61
4 Başakşehir Başakşehir 36 11 58
5 Beşiktaş Beşiktaş 36 6 55
6 Kasımpaşa Kasımpaşa 36 -4 52
7 Alanyaspor Alanyaspor 36 3 50
8 Rizespor Rizespor 36 -8 49
9 Sivasspor Sivasspor 36 -10 48
10 Antalyaspor Antalyaspor 36 -6 45
11 Adana Demir Adana Demir 36 -2 44
12 Samsunspor Samsunspor 36 -8 42
13 Kayserispor Kayserispor 36 -12 41
14 Konyaspor Konyaspor 36 -11 40
15 Ankaragücü Ankaragücü 36 -4 39
16 Gaziantep FK Gaziantep FK 36 -10 38
17 F. Karagümrük F. Karagümrük 36 -3 37
18 Hatayspor Hatayspor 36 -9 37
19 Pendikspor Pendikspor 36 -30 36
20 İstanbulspor İstanbulspor 36 -45 16

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