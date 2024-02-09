AB’deki iPhone sahipleri, web üzerinden indirilen uygulamaları açamayacaklar.

Apple, Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamındaki antitröst mevzuatına uyum sağlamak amacıyla iOS 17.4 beta sürümünü piyasaya sürdü. Bu güncelleme ile iPhone kullanıcıları, alternatif uygulama mağazalarına erişim imkanı elde etti. Ancak, bu güncelleme beraberinde bazı sorunları getirdi.

Avrupa Birliği’ndeki kullanıcılar, iOS 17.4 beta sürümünü yükledikten sonra web’den indirilen uygulamaları iPhone’larına yükleyemiyorlar. Önceki sürümlerde, kullanıcılar web sitelerini iPhone ana ekranlarına ekleyerek web uygulamaları olarak kullanabiliyorlardı. Ancak iOS 17.4 beta sürümüyle birlikte, Avrupa’daki kullanıcılar için PWA (Progressive Web Apps) desteği kaldırıldı gibi görünüyor.

iOS 17.4 beta sürümü, AB’deki kullanıcılara web uygulamalarının varsayılan tarayıcılarında açılacağı konusunda bir uyarı gösteriyor. Bu da web uygulamalarının iOS 17.4 güncellemesiyle birlikte otomatik olarak silinen verileri ve anlık bildirimleri gönderme yeteneğini kaybetmesine neden oluyor.

Apple henüz bu değişikliklerle ilgili resmi bir açıklama yapmadı, ancak bu gelişmenin DMA ile uyumlu olduğu düşünülüyor. DMA’in gerekliliklerinden biri, Apple’ın geliştiricilere kendi web tarayıcılarını oluşturmalarına izin vermesidir. Normalde iOS 17.4, Avrupa Birliği’nde kullanıcıların varsayılan tarayıcılarını seçmelerine olanak tanırken, farklı bir tarayıcı kullanımına rağmen web’den indirilen uygulamalara hala izin verilmiyor.

iOS 17.4 güncellemesinin resmi olarak mart ayının ilk haftasında yayınlanması bekleniyor.